Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün durağan konumu, aşk hayatında bir dizi değişimin kapısını aralayabilir. Günün ilk saatlerinden itibaren, aşk hayatında tutkulu anlara tanıklık etme ihtimalin oldukça yüksek. Belki bir bakış, belki bir dokunuş... Kim bilir? Ancak, bu tutkulu anlar, kısa süreli tartışmalarla da kesintiye uğrayabilir. İşte tam da bu noktada, Aslan gururun devreye girebilir.

Eğer sevdiğin kişi tarafından hafife alındığını hissetmeye başlarsan, devreye giren gururun, sana 'İstersen giderim' şeklinde bir çıkış yaptırabilir. Ancak bu tür bir durumda bile, tutkularının seni yöneteceğini söylemeliyiz. Zira, geri adım atmak yerine, gerilimin arttığı noktada beklenmedik bir yakınlaşma ile aşkın ateşini yeniden alevlenebilir. Belki de ilişkinin bu iniş çıkışa ve heyecana ihtiyacı vardır. Ne dersin? İlişkindeki tutku ve heyecanın, aşkını daha da güçlendirmesine şans ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…