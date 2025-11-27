onedio
28 Kasım Cuma Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

28 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

27.11.2025 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 

28 Kasım Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün durağan konumu, aşk hayatında bir dizi değişimin kapısını aralayabilir. Günün ilk saatlerinden itibaren, aşk hayatında tutkulu anlara tanıklık etme ihtimalin oldukça yüksek. Belki bir bakış, belki bir dokunuş... Kim bilir? Ancak, bu tutkulu anlar, kısa süreli tartışmalarla da kesintiye uğrayabilir. İşte tam da bu noktada, Aslan gururun devreye girebilir.

Eğer sevdiğin kişi tarafından hafife alındığını hissetmeye başlarsan, devreye giren gururun, sana 'İstersen giderim' şeklinde bir çıkış yaptırabilir. Ancak bu tür bir durumda bile, tutkularının seni yöneteceğini söylemeliyiz. Zira, geri adım atmak yerine, gerilimin arttığı noktada beklenmedik bir yakınlaşma ile aşkın ateşini yeniden alevlenebilir. Belki de ilişkinin bu iniş çıkışa ve heyecana ihtiyacı vardır. Ne dersin? İlişkindeki tutku ve heyecanın, aşkını daha da güçlendirmesine şans ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

