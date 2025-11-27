Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün durağan konumunun kariyer hedeflerini biraz yavaşlatabileceğini bilmelisin. Beklediğin takdir ve alkışlar bugün belki de kulislere saklanmış olabilir. Ancak endişelenme, çünkü perde arkasında senin için güçlü ve etkileyici bir hazırlık süreci devam ediyor. Dışarıdan bakıldığında belki de sakin ve huzurlu görünüyorsun ama içeride planların hızla netleşiyor ve şekilleniyor.

Haliyle bu durum kariyer hayatında güç bir çekişmeyi de beraberinde getiriyor. Şimdi doğru olduğuna inandığın fikirlerini savunurken, karşı tarafın anlamamakta ısrar ettiği noktalara dikkat et. Belki de rakiplerin ilerlemene engel olmak için sınırlarını zorluyordur, ne dersin? Bu yüzden güçlü ve akılcı bir strateji ile ilerlemeye odaklansan iyi edersin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün hem tutkulu anlar yaşayabilir, hem de kısa süreli tartışmalara girebilirsin. Eğer partnerinin seni hafife aldığını hissedersen, Aslan gururun hemen devreye girebilir. Bu durumda, 'İstersen giderim' şeklinde bir çıkış yapman hiç de şaşırtıcı olmaz. Tam da bu noktada ise tutkular devreye girebilir. Gerilimin arttığı noktada beklenmedik bir yakınlaşma, aşkın ateşini yakabilir. Belki de ilişkinin bu iniş çıkışa ve heyecana ihtiyacı vardır ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…