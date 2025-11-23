Sevgili Aslan, bugün Pazartesi gününe adeta bir yıldız gibi parlayarak başlıyorsunuz. Güneş ile Plüton altmışlığı sayesinde, liderlik enerjin tavan yapacak ve insanlar senin bu enerjinden etkilenecek. İster zorlu bir işte olsun, isterse kolay bir görevde, kontrolü eline alacak ve etrafındakilere ilham vereceksin.

Tam da bu noktada yeni projelere atılmak, heyecan verici bir sunum yapmak ya da iş yerindeki düzenlemeleri yeniden şekillendirmek için harekete geçebilirsin. Bu hafta boyunca yöneteceğin konuların temelini bugün atabileceğini bilerek hareket etmen ise şart! İşte bu nedenle enerjini doğru yöne kanalize etmeye özen göster ve başarıyı kucakla.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, bugün tutkunun tonu değişiyor. Daha sıcak, daha cesur ve daha odaklı bir ilişki enerjisi ile karşı karşıyasın. Partnerinle aranda güçlü bir çekim hissi yeniden canlanabilir. Eğer flört halindeysen, karşı tarafın sana daha net adımlar atabileceği bir gün olabilir. Tabii eğer bekarsan, karizmatik bir tanışma söz konusu olabilir. Tıpkı iş hayatında olduğu gibi, aşk hayatında da adeta sahne ışıkları üzerinizdeymiş gibi hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…