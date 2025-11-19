Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça hareketli ve önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ve Merkür'ün kavuşumu ile birlikte, kariyer sahnesinde yerini güçlendireceksin. Bunun için özellikle etkileyici konuşmalar, dikkat çekici fikirler ve güçlü duruş ile herkesi kendine hayran bırakabilirsin. Rakiplerini kızdıracak adımlar atmaya hazırlan!

Zira bu kavuşumun etkisiyle, ekip içinde yaşanabilecek fikir çatışmalarında da avantajlı bir konuma geleceksin. Birkaç kelime ile ortamı sakinleştirebilir, hatta tamamen yeni bir yön çizebilirsin. Bugün, adının uzun süre anılacağı bir hamle yapma fırsatın olabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Akrep burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay, içsel arzularını ve duygularını dışa vurmanı sağlayacak. Aman dikkat: Bu süreçte ev, aile, özel alanlar ve duygusal güvenlik konuları değişebilir. Böylece ilişkilerinde sınırlar değişebilir, aile düzenin farklılaşabilir. Belki partnerin artık geniş ailene girebilir ya da sen onun ailesi ile tanışarak büyük heyecanlar yaşayabilirsin. Öte yandan eğer bekarsan, beklenmedik bir romantik yakınlaşma seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…