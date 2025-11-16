Sevgili Aslan, bugün sahnenin ışıltılı spotları altında yerini almak istiyorsan, Pazartesi gününe hızlı başlamalısın. Güneş ve Satürn'ün kusursuz üçgeni, otorite figürleriyle olan iletişimini bir ahenkli vals gibi güçlendiriyor. Bunun için gün boyunca hislerini ve düşüncelerini daha kontrollü ve etkili bir şekilde ifade etmen önemli. İşte bu, tam da 'bana bırakın, ben hallederim' dedirtecek enerji dolu bir gün.

Yöneticilerin bugün senden, belki de bir konuda net ve kesin bir karar bekleyebilirler. Bu adımların sadece hızlı ve çevik olmamalı, aynı zamanda kalıcı bir başarıya giden kapıyı aralayacak nitelikte de olması gerekiyor. Haftanın en parlak yıldızı olma ihtimalin, gökyüzündeki yıldızlar kadar parlak ve yüksek. Hadi harekete geç!

Gelelim aşka! Aşka gelince, ilişkilerde kararlılık bugün sahnenin başrolünde. Güneş ile Satürn seni sararken, partnerlerinle geleceğe yönelik mini bir strateji hazırlayabilirsin. Belki de birlikte atacağınız yeni adımlar planlayabilirsiniz. Baş başa bir tatil ya da yeni bir ev almak gündeminde yer alabilir. Tabii evlilik telaşı da seni sarabilir. Öte yandan eğer bekarsan, ciddi tavrıyla etkileyici biriyle sağlam bir bağ kurabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…