Sevgili Aslan, bugün Güneş ve Satürn'ün gökyüzünde oluşturduğu mükemmel üçgen, aşk dünyanda kalıcı kararların alınmasına zemin hazırlıyor. Bu iki güçlü gök cismi seni sıcacık bir sarışla kucaklarken, partnerinle birlikte geleceğe dair küçük ama etkili bir strateji belirleme fırsatı yakalayabilirsin. Belki de birlikte atacağınız yeni adımları, birlikte çizeceğiniz yeni rotaları planlama zamanı gelmiştir.

Birlikte geçireceğiniz romantik bir tatil, belki bir dağ evinde şömine başında, belki de deniz kenarında, ay ışığında yürüyüşler... Ya da belki de yeni bir ev almak, yeni bir başlangıç yapmak, yeni anılar biriktirmek... Kim bilir, belki de evlilik planları yapma vakti gelmiştir ve düğün telaşı seni sarıp sarmalamıştır.

Öte yandan, eğer bekarsan, bugün karşına çıkabilecek ciddi tavrı ve etkileyici kişiliğiyle birini bulabilir ve onunla güçlü, sağlam bir bağ kurabilirsin. Kalbini açmaya hazır ol, zira bu kişi belki de hayatının aşkı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…