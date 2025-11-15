onedio
16 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2025 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 

16 Kasım Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yönetici gezegenin Jüpiter, bugün Güneş ile bir üçgen oluşturuyor. Bu da aşk hayatında tutkuların tavan yapacağı anlamına geliyor. Eğer bir ilişkin varsa, sevgilinle birlikte keyifli planlar yapabilir, birlikte hayal kurmanın ve bu hayalleri gerçekleştirmenin tadını çıkarabilirsin. 

Ama eğer bekarsan, bu hafta sonu sosyal bir ortamda tanışacağın biriyle adeta yıldırım aşkı yaşayabilirsin. Gözlerinizi birbirine diktiğiniz anda, içten içe bir sıcaklık hissedeceksiniz. Bu, aşkın ilk kıvılcımı olabilir ve Jüpiter, aşkı büyük yaşamanı istiyor. sen ise zaten buna hazırsın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

