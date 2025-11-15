Sevgili Aslan, bugün yönetici gezegenin Jüpiter, bugün Güneş ile bir üçgen oluşturuyor. Bu da aşk hayatında tutkuların tavan yapacağı anlamına geliyor. Eğer bir ilişkin varsa, sevgilinle birlikte keyifli planlar yapabilir, birlikte hayal kurmanın ve bu hayalleri gerçekleştirmenin tadını çıkarabilirsin.

Ama eğer bekarsan, bu hafta sonu sosyal bir ortamda tanışacağın biriyle adeta yıldırım aşkı yaşayabilirsin. Gözlerinizi birbirine diktiğiniz anda, içten içe bir sıcaklık hissedeceksiniz. Bu, aşkın ilk kıvılcımı olabilir ve Jüpiter, aşkı büyük yaşamanı istiyor. sen ise zaten buna hazırsın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…