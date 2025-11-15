onedio
16 Kasım Pazar Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
16 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Kasım Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Güneş ve Jüpiter'in birbirleri ile oluşturduğu mükemmel üçgen hem ruhsal hem de fiziksel anlamda yeniden şekillendirecek bir enerji ile sarıyor. Bu enerji, eski alışkanlıklarını geride bırakman için ideal bir fırsat sunuyor.

Sağlığına zarar veren kötü alışkanlıklar ya da sağlıksız beslenme gibi olumsuzluklardan uzaklaşma vakti. Şifa için kendine zarar vermekten vazgeçmeli, bugün onlardan kurtulmak için karar almanın tam zamanı. Gökyüzünün bu muhteşem enerjisi, senin bu kararını destekliyor ve seni daha sağlıklı bir yaşama doğru yönlendiriyor. Duygusal anlamda da kendini hafiflemiş hissedeceksin. Bu hafiflik, bedenini de rahatlatacak ve enerjini yükseltecek. Kendine bir iyilik yap ve bu enerjiyi en iyi şekilde kullan. Detoks programları veya aromaterapi uygulamaları, bugün senin için özellikle faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
