Sevgili Aslan, bugün senin için performans ve yaratıcılık adeta birer anahtar kelime. Ancak unutma ki her ne kadar kendini göstermek ve yeteneklerini sergilemek istesen de, bedeninle zihnin arasında bir denge kurmak oldukça önemli. Bu dengeyi sağlamak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını korumana yardımcı olacak.

Biraz daha detaylandırmak gerekirse, enerjini doğru bir şekilde yönetmek, kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Bu durum da doğal olarak yaratıcılığını ve performansını artıracak. Kendini zorlamadan, nazikçe ve sevgiyle bu dengeyi kurmayı hedefle. Bugün ayrıca kendine bir şifa anı yaratmanın da tam zamanı. Belki bir meditasyon seansı, belki bir doğa yürüyüşü veya belki de sessiz bir köşede kitap okuma anı yenilenmeni sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…