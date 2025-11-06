onedio
7 Kasım Cuma Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

7 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

06.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Kasım Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, belki de son zamanlarda omuzlarında ağırlaşan bir stres yükü hissetmiş olabilirsin. Günlerin yoğunluğu ve hayatın hızı seni biraz yoruyor gibi görünüyor. Ama unutma, bu hissettiğin enerji tükenmesi değil, tam tersine yenilenme çağrısı! Zira, bedenin ve ruhun sana bir hayli yüksek sesli bir yenilenme çağrısında bulunuyor.

Biraz derin nefes al, kendine biraz zaman ayır. Belki biraz müzik dinlemek, belki de kısa bir yürüyüş yapmak zihnini boşaltmana yardımcı olabilir. Kim bilir belki de biraz dans etmek, belki de bir kitap okumak... Kendi enerjini yeniden toplamak için neye ihtiyacın varsa onu yap. İşte bu sayede hafta sonu geldiğinde, motivasyonun yeniden tavan yapacak. Kendini yeniden enerjik ve canlı hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

