Sevgili Aslan, kariyerinde adeta bir yıldız gibi parlayacağın bir güne başlıyoruz. Sözlerin, fikirlerin ve düşüncelerin dikkatle dinlenecek bugün. Daha da önemlisi ise her hareketin ve bilgin değer görecek. Eğer bugün bir sunumun, toplantın, iş görüşmen veya sosyal bir etkinliğin var ise sahne tamamen senin. Bunun için cesaretin, karizman ve zekan bir araya gelecek. Sen de etrafındakileri büyüleyen bir sinerji olduğunu ise zaten biliyoruz!

Günün ikinci yarısında ise sürpriz bir fırsat kapıyı çalabilir. Bir eğitim programı ile bilgine bilgi katma fırsatı bulabilirsin. Öte yandan yurt dışı bağlantılı yeni bir proje de söz konusu olabilir. Bunu bir düşün deriz. Çünkü eğitim ve değişim süreçleri seni düşündüğünden çok daha fazla güçlendirebilir ve yolunu aydınlatabilir. Otoriteni, yaydığın güçlü sinerjiyi ve başarılarını artırabilecek adımlar atmak üzeresin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün adeta bir volkan patlaması bekliyor seni. Flörtler, gizemli bakışmalar, romantik davetler gündemini süsleyebilir... Anlık duygular, dürtüler ya da çözmek istediğin gizemlerin peşinden aşka adım adım ilerliyorsun! Ancak dikkatli ol, bu kadar yüksekten uçmak biraz dengeni bozabilir! Tabii eğer bir ilişkin varsa, esas sürprizimiz sana! Zira, partnerinle arandaki ilişki kıskanılacak boyutlara ulaşabilir. Bu aşk değil de ne? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…