Sevgili Aslan, bugün yıldızlar kulağına başarı fısıldıyor! Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu kare açı, adeta parlamak ve dikkat çekmek istediğini dile getiriyor. Ancak bu noktada biraz da gösterişli fikirlerini sunarken ölçüyü kaçırmamaya dikkat etmelisin. İş hayatında yaratıcı projelerin ve sunumların öne çıkıyor. Aslan burcu olarak liderlik etme yeteneğinin olduğunu biliyoruz lakin bu kez ekip çalışmasında herkesin sesini duyarak başarıya ulaşabileceğini de söylemeliyiz.

Öte yandan bugün, kariyerinde prestijini artıracak teklifler alabilirsin. Tabii bu teklifleri kabul etmeden önce, sürdürülebilir olup olmadığını iyi düşünmelisin. İmaj yönetimin bugün oldukça güçlü görünüyor. Sözlerinle beklenti yaratırken, bu beklentilerin sorumluluğunu da taşıyacağını da aklından çıkarma. Yeni pozisyonunda başa çıkman gereken çok şey olacak ama belli ki burada başarı da seni bekliyor!

Biraz da aşktan konuşalım mı? Bugün, dramatik jestler senin için hiç olmadığı kadar etkileyici olabilir. Ancak küçük ve samimi dokunuşların daha kalıcı etkiler bırakabileceği de aşikar. Bu yüzden haftaya başlarken, kalbinin ritmini değiştiren tüm bu güzellikleri ve sürprizleri kucakla aşktan keyif almaya bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…