Sevgili Aslan, bugün sahne tamamen senin ama bu kez alışılmışın dışında bir durum söz konusu; ışıltın sessizlikte saklı. Projelerinde beklenmedik bir ilham kapısı aralanıyor ve zihninin derinliklerinden fışkıran fikirler, iş hayatına yepyeni bir yön veriyor. Artık “her şeyi ben hallederim” demek yerine, “doğru kişilerle birlikte büyürüm” demenin zamanı geldi!

Zaten günün sonunda da başarıya giden yolda gerekli tüm taşların yerine oturduğunu göreceksin. Bu dönemde planlarını sağlamlaştırmanı öneririz. Ayrıca yaratıcılığın tavan yaparken, sanatsal ya da medya temalı işlere odaklanabilirsin. Üretken olacak, çalışacak ve başarı için ışığı paylaşacaksın!

Hadi aşk konuşalım... Aşk hayatında ise, bir karşılaşma kalbinde derin bir yankı bırakabilir. Aman dikkat, bu hoş tesadüf kalbinde uzun süre yer edecek bir iz bırakabilir. Zira, bu kişi, seni geçmişte yaşadığın bir hatıraya götürebilir. Ancak yepyeni bir aşkın da ta kendisi olabilir... Şimdi kalbinin ritmini yavaşlatma ve duyguların seni doğru yola taşıyan bir pusula olmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…