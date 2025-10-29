onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 30 Ekim Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
30 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Ekim Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün vücudunun içindeki enerjiyi ve ışığı hissetmek için harika bir gün olacak. Sabahları uyanır uyanmaz, Güneş'in altın tonlarındaki ışığını teninde hissetmek için pencerenin önünde birkaç dakika geçir. Bu, güne başlamanın en iyi yolu olacak ve motivasyonunu artıracak. Hatta belki bir fincan kahve eşliğinde bu keyifli anı daha da uzatabilirsin.

Gün içinde ise enerjini artırmak ve kalbini beslemek için hafif tempolu bir yürüyüşe çıkmayı düşün. Belki bir parkta, belki de sahil kenarında... Bu yürüyüş sırasında doğanın seslerini dinlemek, kuşların cıvıltısını duymak sana iyi gelecek. Eğer yürüyüşe çıkmak yerine evde kalmayı tercih edersen, ritmini sevdiğin bir müzik eşliğinde dans etmeyi dene! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

