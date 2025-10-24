onedio
25 Ekim Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

25 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, sindirim sistemin ve bağırsak sağlığın üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Evet, bugün Cumartesi ama bu, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından vazgeçeceğin anlamına gelmiyor. Hatta, bu enerji sayesinde, sağlıklı yiyecekler tüketmek bugün için daha kolay olacak.

Ayrıca, hafif egzersizler ve derin nefes tekniklerine de biraz zaman ayırmayı unutma. Bu aktiviteler, metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olacak ve enerjini yükseltecek. Yani bugün, vücudunu ve ruhunu canlandıracak birçok etkinlikle dolu. Tabii ki, bitki çayları ve doğal şifalı otlar da bugünün enerjisini artıracaktır. Bir dene deriz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

