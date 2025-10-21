onedio
22 Ekim Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

22 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

21.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ekim Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gizemli ve büyülü gezegen Neptün, seni adeta bir davetle karşılıyor. Bu davetin adresi ise sezgisel beden farkındalığı.Belki de gün içinde karın ve göğüs bölgende hissettiğin o küçük ama dikkat çekici titreşimleri fark etmişsindir. Bu titreşimler, vücudunun sana bir mesaj vermek için kullandığı bir dil olabilir. Peki, bu dilin çevirisi ne olabilir dersin? Hemen söyleyelim, 'Dinlenmeye ihtiyacım var' mesajın! 

Bu aralar fazla hareketli ve yoğun bir yaşam tarzı içerisindeysen, durulma vaktin geldi. Biraz işi gücü bırakmalı, koşmayı durdurmalı ve sakin adımlarla ilerlemelisin. Bedenine kulak ver, biraz soluklanıp kalbinin ritmini dinle. Bu sayede dinlenebilir, bağışıklığını destekleyerek sağlığın için gerekli desteği kendine verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

