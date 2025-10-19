onedio
20 Ekim Pazartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
20 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ekim Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki hareketlilik, senin sosyal hayatını da hareketlendirecek gibi görünüyor. Merkür ve Mars'ın kavuşumuyla yaşadığın enerji patlaması başını ağrıtabilir ya da gözlerini yorabilir.

Hareketli bir gün seni bekliyor belli ki! Ama enerjini kontrol altında tutmayı unutma. Enerjini fazlaca dışarı saçmak yerine, belki de bugün görsel molalar ve kısa sessizlik anlarına ihtiyacın olacak. Böyle anlar, sana şaşırtıcı şekilde iyi gelebilir. Zihninin parladığı bu dönemde, bedenine de ışık vermekten geri durma. Bu noktada sosyalleşmek senin için en iyi terapi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

