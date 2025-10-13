Sevgili Aslan, bugün senin için Venüs'ün Terazi burcunda oluşturduğu enerjiyi değerlendireceğiz. Bu enerji, kendine biraz daha sevgiyle bakmaya, aynada gördüğün kişiye biraz daha fazla değer vermeye davet ediyor. Unutma ki güzellik sadece dış görünüşte değil; aynı zamanda bedeninin her bir hücresinde, her bir işleyişinde saklıdır.

Kalbinin ritmini, tansiyonunu, dolaşım sisteminin nasıl çalıştığını bir an durup dinle. Bu, sadece bedenini daha iyi anlamanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iç huzurunu da artırır. Eğer düzenli olarak spor yapıyorsan, bu süreçte odaklanman gereken şey gösterişten ziyade ritim olmalı. Çünkü bedeninin aradığı şey zarafet, rekabet değil.

Cilt bakımı konusunda da doğal ürünlerin gücünden yararlanabilirsin. Kimyasal içerikli ürünler yerine, doğanın sunduğu güzelliklerle cildini beslemeyi dene! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…