12 Ekim Pazar Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
12 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2025 - 18:04

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Ekim Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kendini biraz yorgun hissediyor olabilirsin ancak hareket etmek, vücudunun enerji seviyelerini yükseltmek için en iyi yol olacak. Belki bir parkta hafif tempolu bir yürüyüş, belki de evinin konforunda birkaç kısa egzersiz... Kim bilir, belki de bu egzersizler, enerjini yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda günün geri kalanında daha verimli olmanı sağlar.

Zihnini boşaltmanın zamanı geldi! Kısa meditasyonlar veya nefes çalışmaları, zihinsel gürültüyü azaltmanın ve kendini daha hafif hissetmenin harika bir yoludur. Kendine birkaç dakika ayır, gözlerini kapat ve sadece nefes almayı odaklan. Bu basit eylem, zihnini yeniden odaklamana ve stresi azaltmana yardımcı olacaktır.

Beslenmende renkli sebzeler ve hafif proteinlerin yer aldığı bir diyet, sadece vücuduna değil, aynı zamanda ruh haline de iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

