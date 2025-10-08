onedio
9 Ekim Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

9 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2025 - 18:04

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ekim Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kaslarında ve eklemlerinde hissedeceğin ufak tefek yorgunluklarla baş başa kalabilirsin. Bu yüzden sabahın ilk saatleriyle birlikte henüz güne başlarken, hafif esneme hareketleri yapmayı deneyebilirsin. Bu, kaslarını ve eklemlerini rahatlatacak, aynı zamanda enerjini de yükseltecektir.

Öte yandan bugün, sosyal etkileşimler de ruhunu besleyecek önemli faktörler arasında yerini alacak. Arkadaşlarınla sohbet etmek, sevdiklerinle vakit geçirmek gün içindeki stresini alıp götürecek. Akşam saatlerinde ise sessiz bir meditasyon veya nefes çalışması yapmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

