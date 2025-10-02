onedio
3 Ekim Cuma Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

3 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Ekim Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde Merkür ve Chiron'un karşı karşıya gelecek. Bu karşıtlık, özellikle senin gibi enerjik ve aktif bir ruhu biraz yorabilir. Özellikle ekran başında uzun süre geçirenler dikkat! Bilgisayarının, telefonunun veya televizyonunun ışığına çok fazla maruz kalmak gözlerini yorabilir ve enerjini düşürebilir.

Ama merak etme, bu durum karşısında çaresiz değilsin. Basit göz egzersizleri yaparak bu yorgunluğu hafifletebilir ve günün sonunda enerjini yeniden toplayabilirsin. Belki biraz uzaklaşıp pencereden dışarıya bakmak, belki de gözlerini birkaç dakika kapatarak dinlendirmek... Kim bilir, belki de bu küçük değişiklikler, enerjini tazelemenin ve günün geri kalanında daha üretken olmanın anahtarı olabilir. Unutma bazen en basit çözümler en etkili olanlarıdır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

