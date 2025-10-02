onedio
3 Ekim Cuma Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

3 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Ekim Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki hareketlilik, Merkür ile Chiron'un karşı karşıya gelmesiyle bir hayli ilginç bir hal alıyor. Bu karşıtlık, sana bir şeyler anlatıyor: Hızla tüketilen enerjinin aslında zihninden kaynaklandığını.Biraz karmaşık geldi değil mi? Hemen açıklıyoruz, gün boyu hissettiğin yorgunluğun ve sürekli tükenmişlik hissinin aslında fiziksel bir yorgunluk olmadığını; zihinsel bir yorgunluk olduğunu belirtiyor bu karşıtlık. 

Yani aslında kaslarını değil, kararlarını esnetmen gerektiğini vurguluyor. İşte bu noktada, belki de hayatındaki bazı kararları yeniden değerlendirmen, belki de bazı konularda daha esnek olman gerektiğini düşünmen gerekiyor. Bu esneklik sayesinde, bedenin de hafifleyecek. Yani, zihinsel olarak kendini daha rahat hissettiğinde, fiziksel olarak da daha enerjik ve hafif hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

