4 Ekim Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

4 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün burcunda harika bir enerji dönüşümü yaşanıyor. Pallas'ın doğrudan hareketiyle birlikte, bedenini ve ruhunu koruyan bağışıklık sisteminde bir güçlenme hissedebilirsin. Bu enerjik dönüşüm, hayatına taze bir nefes gibi gelecek.

Ancak, geçmişin ağır duygusal yükleri hala omuzlarında hissediliyor olabilir. Bu yükler, bedeninde özellikle omuz ve sırt bölgende ağrılara veya rahatsızlıklara sebep olabilir. Ama endişelenme, çünkü bu ağrıları hafifletebilecek bir çözüm var: Rahatlatıcı masajlar! Görünen o ki bu hafta sonunu kendine ayırmak, masaj, bakım ve sağlık rutinleriyle güçlenmen için sana şifa olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
