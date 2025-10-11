Sevgili Aslan, bugün kariyerindeki hareketlilik, Venüs ve Neptün'ün karşıtlığı nedeniyle biraz daha karmaşık bir hal alabilir. İş yerindeki gizli rekabetler ve çekişmeler, bugün açığa çıkabilir ve belki de bir ekip arkadaşının aslında ne kadar iyi niyetli olduğunu ya da tam tersi, ne kadar çıkarcı olduğunu fark etme şansın olabilir. Ancak bu durumda duygusal davranmak yerine gözlem yapmayı tercih etmelisin.

İş yerindeki bu gizemli oyunların perde arkasına dikkat etmekte fayda var. Ancak bu durum seni korkutmasın, çünkü stratejik bir plan yaparak rekabette öne geçmenin bir yolunu da bulmalısın.

Aynı zamanda, maddi konularda da bazı kargaşalar yaşayabilirsin. Planlı bir ödeme ya da destek görmeyi umduğun bir yatırımcıdan istediğini alamayabilirsin. Ancak bu duruma panik yaparak yaklaşmamalısın. Bu karmaşık tablonun netleşmesi için hafta başını bekleyebilirsen, sana rahat bir nefes aldıracak güçlü bir adım atabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…