Sevgili Aslan, iş hayatında parıldayan yıldız gibi gözler önüne serileceksin. Ancak bu durumdan herkes memnun olmayabilir. Özellikle bir takım arkadaşının kıskançlık belirtileri göstermeye başladığını fark edebilirsin ve bu durum sinirlerini biraz geriletebilir. Ancak, bugün liderlik vasıflarını sakin ve dingin bir şekilde sergileme yeteneğin, lehine sonuçlar doğurabilir.

Zira, Ay'ın enerjisi, bugün sosyal ortamlarda da parıldamanı sağlayacak. Bu yüzden toplantılarda, sunumlarda ya da görüşmelerde kendini rahatlıkla ifade edebilir, başarıya giden yolda emin adımlarla ilerleyebilirsin.

Maddi konulara dair de birkaç notumuz var. Hareketli bir döneme giriş yaptığını söyleyebiliriz. Geçmişte başvurduğun bir iş ya da projeden olumlu bir haber alman an meselesi. Ancak bu duruma hemen coşkuyla yanıt vermek yerine, biraz daha sabırlı olmanda fayda var. Çünkü bazı detaylar henüz belirsizliğini koruyor olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…