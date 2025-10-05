6 Ekim Pazartesi Aslan Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde oluşan yeni bir enerji dalgasıyla karşı karşıyasınız. Merkür, gizemli ve tutkulu Akrep burcuna geçiş yaparak, hayatının aile ve iş yaşamı alanlarında bazı gizli gerilimlerin kapıyı çalabileceğini işaret ediyor. Bu enerji, iş yerindeki üstlerinin veya patronunun senden daha fazla sorumluluk talep etmesine neden olabilir.

Evindeki huzurlu ortamla iş hayatındaki yoğunluğu dengelemek, bu enerji dalgası altında biraz zor olabilir. Ancak, bu durumun imkansız olduğunu düşünme. Her zorluğun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu da unutma.

Zira bu dönemde, kariyer hayatında bir dönüşüm rüzgarları esmeye başlayabilir. Eski bir projeyi sonlandırıp yeni bir maceraya atılmanın tam zamanı olabilir. Gizli kalmış destekler veya perde arkasından sana el uzatan yardımlar, bugün adeta can simidin olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…