7 Ekim Salı Aslan Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sana özel bir gün olacak! Koç Dolunayı'nın enerjisi seni geniş ufuklara taşıyacak, yeni ve heyecan verici bir vizyona yönelmeni sağlayacak. Kariyerinde cesurca atılacak bir adımın eşiğinde olduğunu hissetmeye başlayabilirsin. Bu Dolunay'ın enerjisiyle, belki de hayatının en büyük ve en önemli adımlarından birini atmaya hazır olduğunu fark edeceksin.

Bu aralar yurt dışı, eğitim, hukuk veya yayıncılık konularıyla ilgili işlerin öne çıktığını görebilirsin. Belki de daha önce hiç düşünmediğin bir alanda kendini denemek üzere olabilirsin. 'Daha fazlasını istiyorum' diyerek evrene kararlılığını göstereceksin ve evren de bu kararlılığına destek olacak.

Dolunay'ın bir diğer etkisi ise, eski bakış açını yıkıp yerine daha geniş bir perspektif getirebilmesi olacak. Her durumda, daha geniş bir dünyanın kapıları sana açılıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…