7 Ekim Salı Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında, belki de uzun zamandır kafanı kurcalayan uzak mesafeler ya da kültürel farklılıklar gibi konular gündeme gelebilir. Belki de sevdiğin kişiyle arandaki mesafeyi hissetmeye başladın, belki de onunla aynı dili konuşamadığını düşünüyorsun. Ancak unutma ki aşkta her şey mümkün!

Dolunay'ın enerjisi bugün seninle olacak ve fikir ayrılıkları, belki de bugüne kadar hiç yaşamadığın kadar büyük tartışmalara yol açabilecek. Ancak unutma ki aynı hedefe yürüyen iki kalp varsa, her mesafe kısalır ve her sorun çözüme kavuşur. Belki de bu noktada, kalbini yeni deneyimlere açmak, aşkını daha da büyütecektir. Farklılıklara şans vermeye, belki de birlikte olmak için kendini biraz daha değiştirmeye ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…