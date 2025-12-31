Sevgili Aslan, 2026'ya adeta bir roket gibi hızlı ve kararlı bir başlangıç yapmaya hazır ol. Güneş ve Mars'ın Oğlak burcunda birleştiği bu dönemde (Mars Cazimi), iş hayatında hırsların ve kararlılığın tavan yapacak. Bu süreç belki biraz yorucu olacak ama emin ol ki sonuçlarına değecek. Tam da bu noktada emeklerinin karşılığını almak için yanıp tutuştuğunu hissedeceksin ve bu da seni daha da ileriye taşıyacak!

Sadece başarıya değiş kendine de odaklandığın bir ay olacak! Bu yüzden, Ocak ayı boyunca günlük rutinlerin, çalışma düzenin ve sağlığın gündeminin en üst sıralarında yer alacak. Hayatını daha verimli ve düzenli bir hale getirmek için ciddi ve belirleyici adımlar atabilirsin. Böylece, düzen ve disiplin sayesinde özgürleştiğini de fark edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Kova burcuna geçişi, ilişkilerinde sürpriz ve beklenmedik gelişmelere işaret ediyor. Belki yeni ve heyecan verici bir tanışma, belki de ani ve sürpriz bir karar gündeme gelebilir. Tabii ilişkilerinde bireyselliğini korumak önemli olacak. Bu ay, aşk hayatında özgürlüğün ve bağlılığın bir arada var olabileceğini gösteriyor. Ama eğer olmazsa, hayatına çok kişi gelip gidecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…