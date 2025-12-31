Sevgili Aslan, 2026 yılının ilk aylarına enerjik bir giriş yapmaya hazır mısın? Zira bu ay, Venüs'ün Kova burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, ilişkilerinde sürpriz ve beklenmedik gelişmeler kapını çalabilir.

Belki yeni ve heyecan verici bir aşkla tanışma fırsatı bulabilirsin. Belki de aşk hayatında ani ve sürpriz bir karar alman gerekebilir. Ancak unutma ki her ne olursa olsun, ilişkilerinde bireyselliğini korumak önemli olacak.

Tam da bu ayın enerjisi, aşk hayatında özgürlüğün ve bağlılığın bir arada var olabileceğini gösteriyor. Ancak bu dengeyi sağlamak her zaman kolay olmayabilir. Eğer bu dengeyi sağlayamazsan, hayatına birçok kişi girip çıkabilir! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…