Sevgili Aslan, bu ayın en büyük destekçin aşk gezegeni Venüs oluyor. Mart ayı, aşk hayatında tutku ve heyecan dolu bir yenilenme dönemini işaret ediyor. İlişkinde sıkıldığın, monotonlaştığını düşündüğün her ne varsa, bu ayın enerjisi ile büyük bir cesaretle değiştirecek, duygularını daha canlı ve enerjik bir hale getireceksin.

Karşına çıkan romantik fırsatları değerlendirecek, kendi arzularını partnerine çok daha net ve doğrudan bir şekilde ifade edeceksin. Bu dönemde kurduğun derin ve ateşli bağlar ise duygusal anlamda kendini her zamankinden daha güçlü ve emin hissetmeni sağlayacak. Yakınlaşmaların arttığı bu dönemde, şehvetini de doruklara çıkaracak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…