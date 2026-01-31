Sevgili Aslan, bu ayın hemen başında burcunda gerçekleşen Dolunay, bir ayna gibi karşına çıkıyor ve bedeninin sınırlarını gösteriyor sana. Şubat boyunca her şeyi tek başına omuzlamak ve dinlenmeyi sürekli ertelemek, enerji seviyelerinde düşüşe neden olabilir. Bu durum, o aslan yüreğinle her şeyi yapabileceğini düşünmeni engelleyebilir. Ancak unutma ki güçlü kalmak için arada bir durup nefes almak, enerjini toplamak şart.

Öte tandan Satürn ile Neptün kavuşumu, bedeninle daha fazla iletişim kurmanı ve bedensel sinyallerini ciddiye almanı istiyor. Belirsiz yorgunluklar, dağınık enerji hali gibi durumları 'ah, geçer' diye küçümsememelisin. Bu ay, sağlığınla ilgili konular öncelikli olmalı. Gerçekçi ve düzenli bir rutin kurarak, enerjini toparlamak ve sağlıklı bir dengeye ulaşmak mümkün. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…