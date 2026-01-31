onedio
Şubat Aslan Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
Şubat 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının Şubat ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Şubat ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ayın hemen başında burcunda gerçekleşen Dolunay, bir ayna gibi karşına çıkıyor ve bedeninin sınırlarını gösteriyor sana. Şubat boyunca her şeyi tek başına omuzlamak ve dinlenmeyi sürekli ertelemek, enerji seviyelerinde düşüşe neden olabilir. Bu durum, o aslan yüreğinle her şeyi yapabileceğini düşünmeni engelleyebilir. Ancak unutma ki güçlü kalmak için arada bir durup nefes almak, enerjini toplamak şart.

Öte tandan Satürn ile Neptün kavuşumu, bedeninle daha fazla iletişim kurmanı ve bedensel sinyallerini ciddiye almanı istiyor. Belirsiz yorgunluklar, dağınık enerji hali gibi durumları 'ah, geçer' diye küçümsememelisin. Bu ay, sağlığınla ilgili konular öncelikli olmalı. Gerçekçi ve düzenli bir rutin kurarak, enerjini toparlamak ve sağlıklı bir dengeye ulaşmak mümkün. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
