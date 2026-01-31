Sevgili Aslan, bu ay senin yıldızların parladığı bir dönem olacak gibi görünüyor. 1 Şubat'ta burcunda meydana gelen Dolunay, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hayatında artık göz ardı edilemeyecek bir konu, belki de uzun süredir kafanı kurcalayan bir mesele, sonunda netlik kazanıyor. Kariyerinle ilgili belirgin bir sonuçla karşı karşıya kalabilirsin. Belki de uzun zamandır beklediğin bir terfi, bir ödül ya da bir başarı söz konusu olabilir. Şubat ayı, 'İşte buradayım ve bu benim zamanım' diye haykırma ayın olacak gibi görünüyor.

Bir de ayın son günlerinde gerçekleşecek olan Satürn ile Neptün kavuşumu var. Bu kavuşum ise hayallerinle gerçeklerin arasında bir köprü kurmanı gerektirecek. Büyük düşünmeyi seviyorsun, değil mi? Lakin bu kez, hayallerini gerçekleştirmek için sağlam bir temel oluşturman şart. Uzun vadeli bir plan, belki de ilk kez bu kadar net bir şekilde karşına çıkabilir. Bu, senin için büyük bir adım olabilir. Bu yüzden kendine inan, cesur ol ve harekete geç1 Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…