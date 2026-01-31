onedio
Şubat Aslan Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu
Şubat 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Şubat ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Aslan ve yükselen Aslan burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Şubat ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Şubat ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ayın enerjisi senin için oldukça farklı ve özel olacak. Gökyüzünün en parlak yıldızları Merkür ile Venüs'ün birleşimi, aşk hayatında seni daha önce hiç olmadığın kadar duygusal zekanın doruklarına çıkaracak. Bu ay, ne istediğini bilen ve bunu kararlılıkla ifade edebilen bir tavır sergilemen gerekiyor. Bu durum, karşı tarafı sadece etkilemekle kalmayacak, onları beklediklerinden çok daha fazla büyüleyecek.

Bu ayın aşk teması, sahnede olmak ya da herkesin dikkatini çekmek değil, doğru anda doğru duyguyu göstermekle ilgili. Yani eğer bir partnerin varsa, ona ilişkiden beklentilerini ve istemediğin durumları net bir şekilde ifade etmenin tam zamanı. Tabii bekarsan da bu ayın enerjisi senin için de olumlu çalışacak. Sana en uygun kişiyi bulman için gereken tüm koşullar oluşacak. Galiba ay bitmeden gerçek aşk yüzünü gösterecek! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

