Sevgili Aslan, bu ayın enerjisi senin için oldukça farklı ve özel olacak. Gökyüzünün en parlak yıldızları Merkür ile Venüs'ün birleşimi, aşk hayatında seni daha önce hiç olmadığın kadar duygusal zekanın doruklarına çıkaracak. Bu ay, ne istediğini bilen ve bunu kararlılıkla ifade edebilen bir tavır sergilemen gerekiyor. Bu durum, karşı tarafı sadece etkilemekle kalmayacak, onları beklediklerinden çok daha fazla büyüleyecek.

Bu ayın aşk teması, sahnede olmak ya da herkesin dikkatini çekmek değil, doğru anda doğru duyguyu göstermekle ilgili. Yani eğer bir partnerin varsa, ona ilişkiden beklentilerini ve istemediğin durumları net bir şekilde ifade etmenin tam zamanı. Tabii bekarsan da bu ayın enerjisi senin için de olumlu çalışacak. Sana en uygun kişiyi bulman için gereken tüm koşullar oluşacak. Galiba ay bitmeden gerçek aşk yüzünü gösterecek! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…