Sevgili Aslan, bugün senin için biraz zorlu geçebilir, özellikle de iş hayatında! Venüs ve Satürn'ün karşıt açıları, işine aşkla bağlı olan Aslan burçları için biraz sabır gerektiren bir süreci beraberinde getiriyor. İşteki çabalarının hemen sonuç vermiyor olması belki moralini bozabilir, ama unutma ki aslında senin çabaların fark yaratıyor. Sadece bu farkın görünür olması biraz zaman alacak. Yani, belki bugün biraz daha sabırlı olman gerekebilir.

Maddi konularda ise bugün biraz daha temkinli olmanı öneriyoruz. Ani kararlar alıp, riskli yatırımlar yapma eğiliminde olabilirsin. Ancak, 'Bu çok kazandırır' diye düşünüp hemen atladığın bir fırsat, sonradan sana ağır bir yük olarak geri dönebilir. Bu yüzden, bugün finansal konularda biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Ayağını yorganına göre uzatmalı, akıllıca riskler almalı ve doğru hamlelerle yatırım yapmalısın. Unutma, her zaman kazanmak için acele etmek gerekmez. Bazen sabırlı olmak ve doğru hamleyi beklemek de önemlidir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…