Aslan Burcu right-white
11 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2025 - 18:04

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

11 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ve Satürn arasındaki karşıt açılar, aşk hayatında bazı dalgalanmalara sebep olabilir. Partnerinin duygusal mesafesi, seni aşktan soğuma hissi verebilir. Ancak durup biraz düşün, belki de duygusal iniş çıkışlara çok hızlı bir şekilde kapılıyor olabilirsin.

Zira, Venüs'ün karşıt enerjisi seni partnerinden uzaklaştırmak için çekiyor olabilir. Ancak belki de bu durumda, ilişkinin asıl neye ihtiyacı olduğuna odaklanman daha doğru olabilir. Aranızdaki mesafe, soğukluk ya da sessizlik aslında duygularınızı ifade etmenin bir yolu olabilir. Belki de partnerine kalbini açmak ve ona bir fırsat vermek, bu durumu çözmenin anahtarı olabilir.

Bu süreçte duygularını kontrol etmek ve onları doğru bir şekilde ifade etmek önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

