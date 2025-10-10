Sevgili Aslan, bugün Venüs ve Satürn arasındaki karşıt açılar, aşk hayatında bazı dalgalanmalara sebep olabilir. Partnerinin duygusal mesafesi, seni aşktan soğuma hissi verebilir. Ancak durup biraz düşün, belki de duygusal iniş çıkışlara çok hızlı bir şekilde kapılıyor olabilirsin.

Zira, Venüs'ün karşıt enerjisi seni partnerinden uzaklaştırmak için çekiyor olabilir. Ancak belki de bu durumda, ilişkinin asıl neye ihtiyacı olduğuna odaklanman daha doğru olabilir. Aranızdaki mesafe, soğukluk ya da sessizlik aslında duygularınızı ifade etmenin bir yolu olabilir. Belki de partnerine kalbini açmak ve ona bir fırsat vermek, bu durumu çözmenin anahtarı olabilir.

Bu süreçte duygularını kontrol etmek ve onları doğru bir şekilde ifade etmek önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…