Sevgili Aslan, bugün kariyerinde seni sınayacak bir durumla karşılaşabilirsin. Venüs ve Satürn'ün karşıt açıları, özellikle işine tutkuyla bağlı olan Aslan burçları için sabır gerektiren bir süreci işaret ediyor. Yaptığın işin hemen gözler önüne serilmiyor olması belki moralini bozabilir, ancak unutma ki aslında sen fark yaratıyorsun. Sadece bu farkın görünür olması biraz zaman alacak.

Maddi konularda ise bugün riskli yatırımlardan uzak durmanı öneririz. Zira, görünür olmak ve başarmak için ani kararlar alabilir, hata yapabilirsin. Bir yandan da 'Bu çok kazandırır' diye düşünüp hemen atladığın bir fırsat, sonradan sana ağır bir yük olarak geri dönebilir. İşte bu yüzden hayatında sağlam bir zemin oluşturmalısın. Yani, finansal konularda ayağını yorganına göre uzatmalı, akıllıca riskler almalı ve doğru hamlelerle yatırım yapmalısın.

Gelelim aşka! Bugün partnerinin duygusal mesafesi seni aşktan soğutabilir... Ancak duygusal iniş çıkışlara fazla hızlı kapılıyor olabilir misin? Belki de Venüs'ün karşıt enerjisine kapılmak ve partnerinden uzaklaşmak yerine, ilişkinizin neye ihtiyacın olduğuna odaklanmalısın. Zira aranızdaki mesafe, soğukluk ya da sessizlik aslında duygularını anlatmanın bir yolu olabilir. Bu yüzden ona kalbini açmayı ve fırsat vermeyi bir düşün deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…