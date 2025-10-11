Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Kariyer hayatında Venüs ve Neptün'ün karşıtlığı, birtakım gizli rekabetleri ve çekişmeleri gün yüzüne çıkarabilir. Belki de bir ekip arkadaşının aslında ne kadar iyi niyetli olduğunu ya da tam tersi, ne kadar çıkarcı olduğunu fark etme şansın olabilir. Ancak unutma ki bu durumda duygusal davranmak yerine gözlem yapmayı tercih etmelisin. Perde arkasında dönen oyunlara karşı dikkatli olmanda fayda var ama stratejik bir plan yaparak rekabette öne geçmenin bir yolunu da bulmalısın.

Tam da bu noktada maddi konularda da bazı kargaşalar yaşayabilirsin. Planlı bir ödeme ya da destek görmeyi umduğun bir yatırımcıdan istediğini alamayabilirsin. Ancak bu duruma panik yaparak yaklaşmamalısın. Bu karmaşık tablonun netleşmesi için hafta başını bekleyebilirsen, sana rahat bir nefes aldıracak güçlü bir adım atabilirsin.

Biraz da aşktan söz edelim! Söz konusu aşk olduğunda, tutkularının yükseldiğini hissedebilirsin. Tabii bu durum aynı zamanda bir güven testine de dönüşebilir. Partnerinle aranda bir 'inanç farkı' ortaya çıkabilir. Sahi sence aynı şeyleri mi istiyorsunuz, hayattan? Öte yandan eğer bekarsan, dürtülerine kapılarak aşkı yaşamayı deneyebilirsin. Belki bir yabancı seni kendine çekebilir... Hadi cesur ol ve bu aşkı deneyimle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…