Sevgili Aslan, bugün belki de yoğun bir iş temposu içerisinde olduğunu ve bu durumun gözlerini yorduğunu ve hatta baş ağrılarına neden olduğunu tahmin ediyoruz. Fakat endişelenme, çünkü senin için harika birkaç önerimiz var.

Öncelikle, yoğun bir iş günü içerisinde kısa molalar vermek, hem bedenini hem de zihnini tazeleyecektir. Belki birkaç dakikalığına kalkıp ofis koridorunda hafif bir yürüyüş yapabilir veya birkaç basit germe hareketi ile vücudunu rahatlatabilirsin. Bu tür kısa aktiviteler, gün içerisindeki stresini azaltırken, enerjini de yükseltecektir.

Bunun yanı sıra, enerjini korumak ve gün boyu taze kalmak için beslenmene de dikkat etmen gerekir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…