Sevgili Aslan, bu hafta seni iş hayatında alışılmışın dışında bir tempoda iniş çıkışlar bekliyor. Projelerindeki beklenmedik gecikmeler, yöneticilerin gözlerindeki yüksek beklentilerin ağırlığı, seni adeta bir maraton koşucusu gibi terletebilir. Ancak unutma ki senin elinde her zaman bir as var: Yeteneklerin ve yaratıcılığın. Bu iki güçlü silahınla, karşına çıkan en zorlu sorunları bile çözmenin anahtarı senin elinde.

Aman dikkat bu aralar iş arkadaşlarınla aranda ufak tefek sürtüşmeler de yaşanabilir... Belki de o sıcak ofis ortamında biraz buzlanma olabilir. Ancak burada önemli olan, sabırlı ve stratejik olmak. Finansal açıdan bakıldığında ise biraz dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Küçük yatırımların ya da beklenmedik harcamaların, cüzdanının içindeki parayı biraz eritebilir. Ancak burada da panik yapmaya gerek yok! Dikkatli ve planlı davranarak, gelir ve gider dengeni yeniden sağlayabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…