Sevgili Aslan, bugün aşk hayatının merkezine tutkularını yerleştireceğin bir gün olacak. Tutkulu ve aşırı heyecanlı ruh halin, partnerinle aranda ufak tefek kıskançlık krizlerine yol açabilir. Bu durumda, ilişkinin sağlığı için duygularını kontrol altına alman gerekiyor. Duygusal dengeni sağlamak, hem kendini hem de partnerini rahatlatacaktır.

Tabii eğer bekarsan, bugün aşk hayatında sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Belki de beklenmedik biri ile yakınlaşma fırsatı bulabilirsin. Ancak bu durumda da aceleci davranmamak önemli. Aşka kapılmadan önce, durumu iyice gözlemle ve aklınla hareket etmeyi ihmal etme. Unutma ki aşkta her zaman kalbin kadar aklına da ihtiyacın var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…