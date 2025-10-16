onedio
17 Ekim Cuma Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
17 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Ekim Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün seninle biraz sohbet etmek istiyoruz. Evrenin sana gönderdiği mesajları çözümlemeye ne dersin?

Biliyorsun, bazen evrende olup bitenler vücudumuzda bazı değişikliklere neden olabilir. İşte bugün tam da böyle bir gün. Gökyüzünde oluşan belirli bir açı, vücudun ısı dengesiyle biraz oynayabilir. Ani bir terleme hissi ya da sıcaklık dalgalanmaları yaşaman tamamen normal. Kendini bir anda ter içinde veya aşırı sıcak hissediyorsan, bu durumun astrolojik etkilerden kaynaklandığını bilmelisin.

Ayrıca bugün, Güneş ile Jüpiter arasında oluşan bir kare açı, enerji seviyelerinde ani patlamalara neden olabilir. Belki de bugün kendini daha enerjik hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
