Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça ışıltılı ve pozitif enerjilerle dolu bir gün olacak gibi duruyor. Yönetici gezegenin Güneş, bugün Jüpiter ile bir kare oluşturarak sahneyi adeta bir spot ışığı gibi aydınlatıyor. Bu durum, enerjinin ve yaşam sevincinin doruk noktasına ulaşacağı bir döneme işaret ediyor.

Bu dönemde yeni insanlarla tanışmak ve yeni ilişkilere adım atmak oldukça muhtemel. Ancak unutma ki ateşli bir şekilde başlayan ilişkiler aynı hızla sona erebilir... Bu nedenle, romantizmin dozunu biraz düşürmeni ve aşk hayatında daha dikkatli adımlar atmanı öneriyoruz. Hatta biraz gizemli ve esrarengiz bir hava, senin için karşı tarafı daha da çekici kılsa da acele etme! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…