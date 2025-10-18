onedio
19 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
18.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Ekim Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün içsel anlamda yaşadığın gerginlik ve stres aşırı yorgun hissetmeni sağlayabilir. Bu gerginlikler, farkında olmadan yüz kaslarına yansıyabilir ve istenmeyen mimik çizgilerine neden olabilir. Bu nedenle, gün içinde bol bol gülmeni öneriyoruz. Gülümsemek, hem yüz kaslarını rahatlatır, hem de içsel gerginliklerini azaltır. Unutma, gülümsemek en etkili ve doğal güzellik sırrıdır.

Günün sonunda ise bir yüz buharı ya da maske uygulaması yapmayı düşünebilirsin. Bu küçük ama etkili güzellik ritüeli, seni tüm haftanın yorgunluğundan arındırarak daha iyi hissetmeni sağlayacaktır. Unutma kendine ayırdığın her an, senin için bir yatırımdır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

