Sevgili Aslan, bugün seni bir dizi derin duygusal dalgalanma, büyülü ve belki de biraz gizemli bakışlar ve hatta belki de bir 'yasak aşk' teması bekliyor... Neptün, büyücülerin en güçlüsü gibi, seni adeta bir büyü sarhoşluğuna sürükleyecek ve gün boyunca onun illüzyonlarına kapılmanı sağlayabilir. Beklenmedik yakınlaşmalar, belki de hiç tahmin etmediğin kişilerle yaşanabilir.

Bu yüzden, bugün kendine şu soruyu sorma vakti: 'Kalbimde hissettiğim bu duygu gerçek mi, yoksa sadece bir hayal mi?' Evet, bugün bu sorunun cevabını bulma gücü tamamen senin elinde. Bu dönemde, duygularını ve sezgilerini doğru bir şekilde yönetmek, sadık bir aşk yaşaman için son derece kritik. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…