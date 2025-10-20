Sevgili Aslan, bugün Terazi burcundaki Yeni Ay'ın etkisi altındayız ve bu durum zihinsel çekimimi artıracak. Gün boyunca yaşayacağın en basit mesajlaşmalar, hatta en hafif sohbetler bile kalbinin hızla atmasına neden olabilir. Aşk hayatında ise bugün zarafetin ve çekiciliğin ön planda olduğunu göreceksin. Sözlerindeki çekicilik ve bakışlarındaki davetkar sıcaklık, karşındaki kişiyi etkileyecek.

Eğer bir ilişkin varsa, bugün bu ilişkinin daha da derinleşeceğini hissedeceksin. Belki de uzun zamandır konuşmak isteyip de cesaret edemediğin bir konuyu açma, ilişkini bir adım öteye taşıma fırsatı bulacaksın. Tabii eğer bekarsan, bu zihinsel çekim senin de aşkla tanışmanı sağlayabilir. Belki de uzun zamandır gözünün ucuyla baktığın o kişiye bugün ilk adımı atma cesaretini bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…