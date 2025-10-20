onedio
21 Ekim Salı Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
21 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ekim Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Terazi Yeni Ayı'nın zarif ışığı, seni aydınlatıyor ve tüm gözleri üzerine çekiyor. Ancak, bu ışıltının altında yatan içsel gücünü de unutmaman gerekiyor. Görünüşün kadar iç dünyanın da önemli olduğunu hatırla.

Bedenin, kalp, tansiyon veya dolaşım konularında sana bir mesaj gönderiyor. Nazik bir tempo talep ediyor. Bu, sadece dış görünüşünle değil, aynı zamanda sağlığınla da ilgilenmen gerektiğini anlamına geliyor. Sahne ışıklarının altında parlamak kadar, loş bir dinlenme köşesinde vakit geçirmek de sana çok yakışacak. Günün sonunda, sakin bir köşede birkaç dakikalık sessizlikle kendini şımartmayı ise unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

