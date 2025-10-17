onedio
18 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

18 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için önemli bir dönüm noktası olabilir. Güneş ile Chiron'un gökyüzünde bir karşıtlık oluşturduğu bugün, kalbinin sesi aklının sesinden daha gür çıkabililir. Bu durum, belki de ilk bakışta bir gerilim kaynağı gibi görünebilir, özellikle de partnerinle arandaki durumları düşündüğünde. Ancak bu gerilim, aslında birbirinizi daha derin bir seviyede anlamanız için bir fırsata dönüşebilir. Zira, mantığını bir kenara bırakıp olanları kalbinle değerlendiremeye başladığında, belki de ilişkinin gerçek yüzünü görebilirsin. 

Eğer bekarsan, bu durumun sana getireceği değişiklikler de olabilir. Belki de bir süredir beklediğin, kalbinin derinliklerinde sakladığın bir itiraf, bugün karşına çıkabilir. Bu itirafın samimiyeti, kalbini ısıtabilir ve belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi, bugün hayatına girebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
