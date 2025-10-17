Sevgili Aslan, bugün senin için önemli bir dönüm noktası olabilir. Güneş ile Chiron'un gökyüzünde bir karşıtlık oluşturduğu bugün, kalbinin sesi aklının sesinden daha gür çıkabililir. Bu durum, belki de ilk bakışta bir gerilim kaynağı gibi görünebilir, özellikle de partnerinle arandaki durumları düşündüğünde. Ancak bu gerilim, aslında birbirinizi daha derin bir seviyede anlamanız için bir fırsata dönüşebilir. Zira, mantığını bir kenara bırakıp olanları kalbinle değerlendiremeye başladığında, belki de ilişkinin gerçek yüzünü görebilirsin.

Eğer bekarsan, bu durumun sana getireceği değişiklikler de olabilir. Belki de bir süredir beklediğin, kalbinin derinliklerinde sakladığın bir itiraf, bugün karşına çıkabilir. Bu itirafın samimiyeti, kalbini ısıtabilir ve belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi, bugün hayatına girebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…