Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Güneş ile Chiron'un karşıtlığı, hayatına yeni bir farkındalık dalgası getiriyor. İş yerindeki liderlik tarzın belki de ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde sorgulanacak. Ancak unutma ki bu eleştiriler aslında senin daha bilge ve daha etkili bir lider olmanın kapılarını aralayacak.

Şimdi kendine karşı dürüst olma zamanı! Gururun yerine içsel olgunluğunu ve bilgeliğini ön plana çıkar. Bu sayede bu süreci çok daha verimli bir şekilde geçirecek ve yaşadığın farkındalıklara hayatını güzelleştirecekisin. Daha da önemlisi başarıya yaklaşacaksın! Tabii bir yandan para da kazanacaksın. Güçlü bir lider, başarılı bir yönetici olarak parlamanın tam sırası.

Peki ya aşk? Sıkı dur, kalbinin sesi bugün aklından daha yüksek çıkabilir... Böylece partnerinle arandaki gerilim, aslında birbirinizi daha derin bir seviyede anlamanız için bir fırsata dönüşebilir. Zira, mantığı bir kenara bırakıp olanları kalbinle değerlendiremeye başlayabilirsin. Tabii eğer bekarsan, içten bir itirafla gelen samimiyet kalbini ısıtabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi, bugün hayatına girebilir. Kalbini aşka açık tut! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…