Sevgili Aslan, bugün enerjin tavan yapabilir! Bu motivasyonla, önceliklerini belirleyip hızlı ve etkili adımlar atabilirsin. İş hayatında daha görünür olmalısın, zira belki de terfi kapıda olabilir. Bu aşamada, rekabetin artabileceğini ve işlerin biraz karışabileceğini de aklından çıkarma. Unutma, 'detaylar şeytanı gizler.' Bu yüzden, her ayrıntıya dikkat etmek sana büyük avantaj sağlayacaktır.

Ekip çalışmasının önemini de unutulmamalısın. Seninle aynı hedefe doğru ilerleyen ekip arkadaşlarınla uyumlu bir şekilde çalışmak, işlerin sorunsuz ilerlemesinin sırrı olabilir. Öte yandan eğer bugün, yeni bir görev veya proje gündeme gelirse mutlaka kendini göster. Gerekirse risk al ve hata yapmaktan da korkma. Çünkü zirvede yerin hazır, sadece oraya uzanmalısın!

Aşk hayatında ise duyguların adeta bir volkan gibi taşabilir... Ancak bu duruma rağmen duygularını ölçülü bir şekilde ifade etmen, ilişkini daha sağlıklı bir zemine taşıyacaktır. Partnerinle arandaki yakınlık artarken, yanlış anlaşılmalara karşı da dikkatli olmalısın. Ona gerçekleri söyleme zamanı gelmedi mi sence de? Gelelim bekar Aslan burçlarına! Tutkulara kapıldığın bugün, çevrende belki de dikkatini çeken biriyle sıcak bir iletişim yaşayabilirsin. Hızlı bir ilişki ve aşk seni bekliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…